Football en Allemagne : Deux buts en trois minutes donnent la victoire à Dortmund

Le BVB est revenu samedi à 6 longueurs du Bayern, grâce à un renversement de situation en toute fin de match. Par ailleurs, les dirigeants condamnent les huis clos dans les stades.

Dortmund, avec Gregor Kobel dans les buts mais sans Manuel Akanji, a arraché in extremis une précieuse victoire (3-2) samedi à Francfort, pour revenir à six points du Bayern battu vendredi, lors d’une 18e journée de Bundesliga marquée par le retour du huis clos dans tous les stades, une mesure désormais beaucoup moins bien acceptée par les clubs qu’au début de la pandémie.

Hoffenheim sur le podium

Leipzig retrouve des ailes

Bonne affaire également pour Leipzig, qui a renoué avec la victoire en surclassant Mayence 4-1. Le RB, auteur de son plus mauvais début de saison depuis son accession en première division en 2016, tente de se relancer avec son nouvel entraîneur Domenico Tedesco, qui a pris en décembre le relais de Jesse Marsch, limogé. Tedesco a débuté par une victoire, un nul puis une défaite en décembre.

Le festival 4-1 de samedi contre Mayence – qui a évolué avec Silvan Widmer durant toute la rencontre – sera-t-il le signal de matches retours enfin conformes aux ambitions du club? Il a en tous cas été l’oeuvre de deux joueurs dont les Saxons attendent beaucoup: le buteur international portugais Andre Silva a réussi un doublé, et Christopher Nkunku, qui est aux portes de l’équipe de France, a une nouvelle fois été décisif, avec un but et deux passes décisives. Le RB est provisoirement 8e, mais se rapproche à cinq points du top 4, l’objectif fixé par ses dirigeants.