Football : Leipzig se balade à Schalke en attendant le Bayern

Benjamin Henrichs a inscrit le deuxième but du RB Leipzig face à Schalke 04.

Le RB Leipzig s’est promené mardi soir sur la pelouse de Schalke 04 (6-1) et s’est emparé provisoirement de la 2 e place du championnat d’Allemagne, alors que le leader munichois reçoit Cologne en soirée.

Après avoir tenu tête au Bayern (1-1) vendredi lors de la 16 e journée, qui marquait la reprise de la Bundesliga, Leipzig n’a pas fait dans le détail contre la lanterne rouge, avec des buts d’André Silva (7 e , 45 e ), Benjamin Henrichs (15 e ), Timo Werner (45 e ), Dani Olmo (83 e ) et Yussuf Poulsen (89 e ).

Avec cette victoire, Leipzig compte 32 points à l’issue de la phase aller et revient à trois points des décuples champions d’Allemagne en titre, qui accueillent Cologne dans leur Allianz Arena ce mardi soir (20 h 30).

Pour Werner, il s’agit de son premier but après sa blessure à la cheville gauche qui l’a éloignée des terrains depuis la mi-novembre et qui l’a empêché de disputer le Mondial 2022 au Qatar avec la sélection allemande. L’avant-centre de Leipzig et de la Mannschaft avait disputé dix minutes contre le Bayern il y a quatre jours pour son retour à la compétition.