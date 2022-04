Football : Leipzig se rapproche du podium

Le RB s’est imposé contre Hoffenheim et revient à un point de Leverkusen qui a fait match nul. Des militants écologistes ont interrompu le match à Francfort.

Le Français Christophe Nkunku a marqué et délivré une passe décisive pour Leipzig.

Intenables depuis le mois de janvier, Leipzig et son buteur/passeur Nkunku ont balayé Hoffenheim 3-0 dimanche, score acquis à la pause, pour revenir à un point du podium à cinq journées de la fin de la Bundesliga.

Un but, une passe décisive: l’ancien Parisien Christophe Nkunku, néo-international français, continue son show en championnat, avec désormais 17 buts et 13 passes décisives cette saison.

Servi par le Hongrois Dominik Szoboszlai pour son but (1-0, 5e), Nkunku lui a rendu la politesse en fin de première période (3-0, 44e). Entretemps, le défenseur international allemand Marcel Halstenberg avait marqué d’un superbe tir croisé dans la surface (2-0, 20e).

Juste derrière Leverkusen

Après 29 journées, le RB compte 51 points, toujours loin du duo de tête Bayern (69 pts) et Dortmund (60 pts), mais désormais sur les talons du troisième Leverkusen (52 pts), tenu en échec 0-0 à Bochum.

Les Saxons, peu après l’arrivée sur le banc de Domenico Tedesco en décembre, pointaient en 10e position à six points du top 4, qualificatif pour la Ligue des champions.

Ils ont opéré une spectaculaire «remontada» qui fait d’eux non seulement la meilleure équipe des matches retour de Bundesliga (29 pts sur 36 possibles), mais également les favoris de la coupe d’Allemagne, d’où le Bayern, Dortmund et Leverkusen sont éliminés.

Nkunku et ses coéquipiers sont en outre toujours en course en Ligue Europa, et jouent jeudi un quart de finale retour à l’Atalanta Bergame, après un nul 1-1 à domicile à l’aller.