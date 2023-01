Genève : L’Elan radical brigue à son tour le Conseil d’Etat

L’Elan radical a annoncé la candidature de Roland-Daniel Schneebeli au Conseil d’Etat. Le parti avait été créé au moment de l’exclusion de Pierre Maudet du Parti libéral-radical (PLR) en 2020, prenant fait et cause pour lui, mais l’ex-conseiller d’Etat avait préféré créer son propre mouvement, «Libertés et justice sociale». Roland-Daniel Schneebeli sera également tête de liste du parti qui comporte 20 noms, a annoncé la «Tribune de Genève».