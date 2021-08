Diplomatie : L’élection à venir au Nicaragua «a perdu toute crédibilité» pour Washington

Le président Ortega, qui brigue un quatrième mandat consécutif en novembre, est accusé de faire table rase de ses concurrents à l’approche de l’élection.

«Les États-Unis considèrent les dernières actions non démocratiques, autoritaires – inspirées par la peur d’Ortega d’une défaite électorale – comme le coup final porté aux perspectives d’une élection libre et juste au Nicaragua», a-t-il dit dans un communiqué, ajoutant: «Ce processus électoral, et son résultat final, ont perdu toute crédibilité».