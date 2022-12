Fribourg : L’élection d’Alain Berset engendrera des restrictions routières

Jeudi, Morat et Fribourg fêteront le nouveau président de la Confédération.

Alain Berset vient d’être élu à la présidence de la Confédération. 20min/Michael Scherrer

Le Conseil d’État fribourgeois organise jeudi une réception officielle pour marquer l’élection d’Alain Berset à la présidence de la Confédération. À Morat, toute circulation ou stationnement seront interdits de 12h à 14h dans le secteur de la gare, entre la rue de Fribourg et la rue de Lausanne. Au centre-ville, ainsi que dans les rues Raffor, Berntrasse, Längmatt et Friedhofweg, la circulation et le stationnement seront interdits de 11h à 16h.

À Fribourg, toute circulation sera interdite de 15h45 à 17h45 dans le secteur boulevard de Pérolles, route des Arsenaux, Route-Neuve, avenue de la Gare, rue Pierre-Kaelin, rue Saint-Pierre et Grand-Places. Entre 18h30 et 22h00, le trafic pourra être dévié et sera perturbé ponctuellement sur le tronçon boulevard de Pérolles-route de la Fonderie.

Le réseau des transports publics sera également impacté durant les périodes susmentionnées. Ainsi, à Morat, des retards sont à prévoir sur les lignes 520, 546 et 548. L’arrêt de la gare de Morat sera déplacé à la route de Fribourg. À Fribourg, des retards sont à prévoir sur les lignes circulant via l’avenue de la Gare ou le boulevard de Pérolles ainsi que sur la ligne 4 (Basse-Ville). Les arrêts Fonderie, Jardin Botanique, place Georges-Python, St-Pierre, Université, Tivoli, Neuveville/Court chemin et Neuveville/Motta ne seront pas desservis. Les arrêts Charmettes, Industrie, Fries, J. Vogt, place de la Gare, Gambach et Église St-Jean seront déplacés.

