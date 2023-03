Nigeria : L’élection des gouverneurs prévue samedi repoussée d’une semaine

L’élection des gouverneurs et des députés locaux prévue samedi au Nigeria est repoussée d’une semaine en raison d’une décision de justice jugée tardive.

«La Commission a pris la décision difficile mais nécessaire de reprogrammer les élections des gouverneurs et des assemblées locales, qui auront désormais lieu le samedi 18 mars 2023», a annoncé mercredi soir la Commission électorale (Inec).

M. Tinubu, ancien gouverneur de Lagos, a obtenu 8,8 millions de voix dans la course à la succession du président Muhammadu Buhari, contre 6,9 millions pour Atiku Abubakar, du principal parti d’opposition (PDP), et 6,1 millions pour Peter Obi, du parti travailliste, candidat surprise de la jeunesse urbaine et connectée.