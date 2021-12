Allemagne : L’élection d’Olaf Scholz est saluée par la classe politique

Mercredi, le nouveau chancelier allemand a pris ses fonctions, succédant ainsi à Angela Merkel. Les réactions n’ont pas tardé.

Deux mois et demi après les élections en Allemagne , le social-démocrate a été élu mercredi à la tête du gouvernement allemand par les députés, refermant définitivement les 16 années de l’ère Angela Merkel. Dans un autre tweet, Emmanuel Macron avait remercié l’ex-chancelière pour «n’avoir jamais oublié les leçons de l’Histoire, d’avoir tant fait pour nous, avec nous, pour faire avancer l’Europe.

«Je te souhaite un bon départ»

«Félicitations, cher Olaf Scholz, pour ton élection et ta nomination en tant que chancelier fédéral. Je te souhaite un bon départ et me réjouis de poursuivre notre collaboration en toute confiance pour une Europe forte», a twitté la responsable, issue de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) d’Angela Merkel.