Suisse : L’électricité va bien coûter plus cher, le PS appelle à baisser le chauffage

Alors qu’une commission estime la hausse à 180 fr. par an, les socialistes ont publié une feuille de route axée, entre autres, sur une baisse de la consommation.

Ce n’est plus un secret pour personne, les prix ne cessent d’augmenter depuis plusieurs mois, en particulier dans le domaine de l’énergie. Une commission a confirmé ce jeudi que la facture d’électricité allait s’alourdir rapidement (lire encadré). Face à la guerre en Ukraine et aux craintes liées à l’approvisionnement énergétique que le conflit suscite, les partis de droite se focalisent généralement sur une baisse de certaines taxes pour alléger les dépenses. Les socialistes misent eux sur le développement des énergies renouvelables, tout comme Les Verts, mais aussi sur une bonne coopération avec les pays européens et sur une baisse de la consommation des ménages.