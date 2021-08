Énergies renouvelables  - L’électricité viendra-t-elle bientôt de toits posés au-dessus de l’autoroute? 

Laurent Jospin, inventeur et entrepreneur.

Soyons francs: personne ne qualifiera de beaux les quelque 2200 kilomètres d’autoroutes qui sillonnent la Suisse. Dans un même temps, nombreux sont ceux qui considèrent les centrales solaires et éoliennes qui seraient nécessaires pour alimenter la Suisse en énergie renouvelable comme une plaie dans notre paysage. Alors, quoi de plus logique que d’associer une infrastructure laide qui a déjà été construite avec une technologie en devenir?

Laurent Jospin a eu cette idée il y a une dizaine d’années en réfléchissant à une utilisation judicieuse des autoroutes dans la production d’énergie. Selon lui, si des tronçons étaient recouverts de panneaux solaires et que des éoliennes étaient installées sur les parties latérales, une bonne quantité d’électricité pourrait être produite.

La sécurité avant tout

Un certain nombre d’éléments ont toutefois dû être intégrés lors de la planification concrète. «Dans le domaine de la circulation, tout tourne autour de la sécurité», explique Laurent Jospin. Les chantiers de construction qui ne sont pas liés à l’entretien des autoroutes ne doivent pas entraver la circulation. Dans notre projet, il n’y a heureusement pas de risque accru d’accident ou de ralentissement du trafic dû à l’effet tunnel, ajoute-t-il. Nos galeries sont plus hautes que les tunnels normaux et la lumière passe des deux côtés.»