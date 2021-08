Automobile : L’électrique ne convainc pas les Suisses

Près de 75% de la population ne prévoit pas d’acheter une voiture électrique, selon une étude. Les modèles à essence restent les préférés.

Dans les résultats, on observe que seulement 3,2% des sondés possèdent une voiture électrique et 24,2% se disent favorables à en acquérir une. En revanche, 72,6% sont réfractaires à cette idée. Les Tessinois sont les plus convaincus: ils sont 35,5% à envisager un tel achat. Les alémaniques sont les plus réticents (22,8%). Les Romands sont dans la moyenne suisse, avec 23,9%.