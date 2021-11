Consommation d’énergie : L’électroménager consomme toujours moins en Suisse

En près de 20 ans, le nombre de frigos, de lave-linge, d’ordinateurs et autres appareils est en hausse, mais leur consommation d’électricité a baissé de plus de 15%.

Réfrigérateurs, ordinateurs et lave-linge consomment de moins en moins d’électricité, se réjouit ce mardi, l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) dans un communiqué. Son analyse des gros appareils électroménagers et des appareils électroniques vendus en Suisse montre que leur consommation totale d’énergie a baissé de 15,6% entre 2002 et 2020, et ce malgré une hausse du nombre d’appareils de 41,8%.