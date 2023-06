Suisse romande: L’électronique caracole en tête des produits défectueux

Plus de sept trottinettes électriques sur cent tombent rapidement en panne et font l’objet d’une demande de garantie.

Vous en avez peut-être déjà fait l’expérience vous-même: la fiabilité n’est pas toujours au rendez-vous lorsque vous commandez des articles en ligne. Les produits électroniques sont les plus touchés. Avec 7,2% de retours en magasin dans le délai de garantie, les trottinettes électriques trônent à la première place de ce triste hit-parade. C’est en tout cas la conclusion d’un rapport de Galaxus et Digitec, deux géants suisses du e-commerce, publié jeudi. Viennent ensuite les hoverboards (5%), les babyphones (3%) et les écouteurs (2,2%).