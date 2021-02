Covid : L’électronique va traquer l’employé et sa santé

Contrôles de température, détecteurs de la distanciation physique: depuis la pandémie, applications et technologies se multiplient, mais pourraient présenter à terme des risques pour la vie privée et le secret médical.

Contrôles de température, détecteurs de respect de la distanciation physique, «passeports» de santé numériques, enquêtes sur le bien-être et systèmes robotisés de nettoyage ont fait florès depuis la pandémie sur les lieux de travail alors que les entreprises cherchent à faire revenir leurs employés au bureau.

Les géants de la technologie et les start-up proposent une kyrielle de solutions qui incluent la détection visuelle de signes vitaux par ordinateur, celle d’appareils portables qui peuvent donner des indications précoces de l’apparition de Covid-19 sans compter les multiples applications qui surveillent les paramètres de santé.

Salesforce et IBM se sont associés pour lancer «un laissez-passer de santé numérique» permettant aux détenteurs de partager leurs vaccinations et état de santé via leur smartphone.