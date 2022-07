Zoo de Zurich : L’éléphante Omysha est décédée des suites de l’herpès

Un deuxième éléphant du Zoo de Zurich est mort à cause du virus. Il s’agit d’une femelle de huit ans. Elle n’a pas réagi au traitement médical.

Les vétérinaires et le personnel du Zoo de Zurich avaient constaté la semaine dernière que l’éléphante Omysha, âgée de huit ans, avait été infectée par l’herpès ( ndlr: une forme animale du virus). Sous traitement intensif 24 h sur 24 depuis, Omysha n’a pas réagi aux médicaments antiviraux ni aux transfusions sanguines. Elle est décédée dimanche soir, annonce le Zoo de Zurich.

Sa sœur, Chandra (20 ans), et sa mère, Indi (36 ans) ont pu lui dire au revoir, avant que la dépouille d’Omysha ne soit examinée de plus près par des pathologistes. Le zoo explique que cet examen «peut contribuer à mieux comprendre le virus de l’herpès endothéliotrope des éléphants (EEHV) à l’avenir et à optimiser les méthodes de traitement».