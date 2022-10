Berne : L’éleveur entassait les porcelets morts à côté des autres bêtes

L’ordonnance pénale rendue contre l’éleveur de 43 ans révèle des détails qui font froid dans le dos. L’accusé avait laissé les 133 porcelets morts soit dans les enclos où se trouvaient les autres bêtes, soit empilés dans des boxes vides et dans le couloir de l’étable. Les animaux vivants n’étaient pas vraiment mieux lotis. Un tiers des porcelets âgés d’environ 7 semaines, déjà séparés de leur mère, ne présentaient pas un développement correct. Les surfaces de couchage des animaux étaient «mouillées et recouvertes par endroits d’excréments et d’eau boueuse», peut-on lire dans l’ordonnance pénale. Tous les animaux étaient très sales et leur peau était «recouverte de crottes incrustées».