Les fans de Lilian pleurent son départ de Top Chef

«Top Chef» : L’élimination de Lilian attriste ses fans

De nombreux internautes ont exprimé leur désarroi après le départ du jeune cuisinier dans «Top Chef».

Après treize semaines de compétition dans le concours culinaire, le cuisinier de 28 ans avait récemment abandonné le programme «pour des raisons personnelles», avant de revenir dans l’épisode suivant. Or, cette fois-ci, le Français a dû rendre son tablier aux portes des quarts de finale. Mais que ses fans se rassurent: ils auront quand même des nouvelles du jeune homme sur les réseaux sociaux. «Je sais que je suis suivi sur les réseaux et que je leur dois beaucoup. J’essaie donc de rendre le plus possible, a confié Lilian dans «Télé-Loisirs». On me demande souvent des messages d’anniversaire en vidéo, j’essaie de les faire. Tous les soirs, en rentrant du boulot vers minuit-une heure, je prends une heure pour répondre au plus de monde possible. Je m’excuse de ne pas pouvoir répondre à tout le monde d’ailleurs.»