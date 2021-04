Dans d’autres occasions, comme dans les écoles ou les entreprises, là où les tests sont effectués en masse, un protocole a été mis en place. «Ces tests doivent être déclarés comme déchets dangereux et éliminés comme tels, rappelle Heidi Oswald, directrice de la Zeba. Parfois, ils finissent tout de même dans les déchets communs et nous avons eu des retours dans ce sens de la part des collecteurs.»

Masques dans des sachets fermés

L’année dernière, le même type de question était posé à propos des masques. Début avril 2020, l’Office fédéral de l’environnement recommandait à la population de placer les masques, mouchoirs et articles hygiéniques utilisés dans de petits sachets et de les fermer avec un nœud, sans les compacter, puis de les mettre dans le sac des ordures ménagères. L’Office fédéral de la santé publique était plus souple. Si, dans le foyer, il faut veiller à bien fermer le sac après avoir jeté son masque, «ces déchets peuvent être placés dans les poubelles publiques». L’essentiel est de se désinfecter les mains par la suite.