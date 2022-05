Royaume-Uni : L’Elizabeth Line du «Tube» londonien accueille ses tout premiers passagers

Les usagers de la capitale britannique se sont massés mardi matin dans le métro pour monter à bord du premier train de la nouvelle ligne, baptisée en l’honneur de la reine d’Angleterre.

Des centaines de passagers se sont massés mardi pour emprunter le premier train transportant du public sur la nouvelle ligne de métro reliant les périphéries est et ouest de Londres. Lancée avec quatre ans de retard, l’Elizabeth Line entre en service un peu plus d’une semaine avant les célébrations des 70 ans de règne de la reine Elizabeth II, en l’honneur de qui elle a été baptisée. «C’est un très grand moment, non seulement pour Londres mais pour tout le pays, en particulier en cette année spéciale du Jubilé», a déclaré le maire de Londres, Sadiq Khan, dans un communiqué.

De Canary Wharf à Heathrow

Neuf gares ont été créées dans le centre-ville pour cette ligne qui permet de relier notamment le quartier financier de Canary Wharf à l’Est à l’aéroport de Heathrow à l’Ouest, avec des trains toutes les cinq minutes de 6 h 30 à 23 h.«La ligne Elizabeth contribuera à transformer la vie et les déplacements à Londres et dans le Sud-Est en améliorant considérablement les liaisons de transport, en réduisant les temps de trajet, en offrant une capacité supplémentaire», s’est félicité Andy Byford, commissaire aux transports de Londres.

Quatre ans de retard

L’ouverture de l’Elizabeth Line est un soulagement après des années de retard. Ce projet, lancé il y a 15 ans et censé être achevé en décembre 2018, a pris quatre ans de retard et son budget a explosé pour atteindre environ 19 milliards de livres, près d’un tiers de plus que prévu au départ. Pour autant, une station du centre-ville (Bond Street) n’est pas encore ouverte et la ligne a été lancée pour l’instant en trois tronçons distincts nécessitant des changements avant d’être reliés. Dans un premier temps, les trains ne circuleront pas le dimanche, à l’exception du dimanche 5 juin en pleines célébrations du jubilé de platine.