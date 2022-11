L’élu des Cinquante bientôt connu

W9 : L’élu des «Cinquante» choisi par les téléspectateurs

Est-ce une personnalité de la téléréalité qui se cache dans le costume du Lion, maître du jeu? On le saura bientôt.

La finale des «Cinquante», vendredi 11 novembre 2022 dès 19h50, sera à suivre en direct sur W9. C’est le public qui votera pour désigner le gagnant et tenter de remporter la cagnotte. On rappellera que deux jours avant la der, Julien Bert, Maeva Ghennam, Christopher Motivé, Simon Castaldi et Kamila de «Secret Story» étaient toujours en lice pour être «l’élu» parmi les cinquante célébrités de la téléréalité de ces dix dernières années présentes au départ du jeu. De nombreux éliminés seront d’ailleurs présents sur le plateau, comme Adixia, Adrien, Fanny, Jessy ou encore Noré. Le suspense pourrait également être levé sur l’identité de la personne se cachant dans le costume du Lion, maître de l’aventure. Sur les réseaux sociaux, un nom circule déjà.