Bâle-Campagne : L’élu écolo qui ose critiquer les voitures électriques

Introduire une taxe sur le CO 2 émis par les véhicules électriques, telle est l’idée a priori contre-intuitive du député au Grand Conseil de Bâle-Campagne Marco Agostini (Les Verts). Dans une intervention, il estime qu’en termes d’émissions de gaz à effet de serre, «les voitures électriques sont presque aussi problématiques que celles roulant à l’essence et au diesel», lit-on mercredi dans la «Basler Zeitung».

L’élu voudrait que le bilan carbone des véhicules électriques soit étudié avec un regard plus critique, car leur fabrication, en particulier celle des batteries, demande beaucoup de ressources et d’énergies polluantes. Il dénonce surtout la tendance à l’achat d’imposantes et lourdes voitures aussi dans le domaine de l’électrique. «Les batteries à haute performance sont problématiques et empêchent d’atteindre les objectifs climatiques», affirme-t-il.