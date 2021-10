Crise des sous-marins – L’Elysée annonce un nouvel entretien entre Macron et Biden

Crise des sous-marins : L’Élysée annonce un nouvel entretien entre Macron et Biden

La phase de réchauffement entre Paris et Washington se poursuit après la crise des sous-marins. Les deux présidents s’entretiendront par téléphone, ce vendredi, à 18 h.

Ce nouvel appel s’inscrira dans une phase de réchauffement entre Paris et Washington, après la crise provoquée par l’annonce, le 15 septembre, d’une nouvelle alliance entre les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni.

Rétablir la confiance

Un coup de fil de Joe Biden et Emmanuel Macron , une semaine plus tard, avait permis d’amorcer une détente. Le locataire de la Maison-Blanche avait alors publiquement fait amende honorable sur la méthode. Et les deux chefs d’État avaient lancé un «processus de consultations approfondies» pour rétablir une confiance durement éprouvée entre Paris et Washington.