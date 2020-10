«Macron a besoin d’un traitement mental» : L’Elysée dénonce des propos «inacceptables» d’Erdogan

La présidence française a dénoncé samedi des propos jugés «inacceptables» du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a mis en question «la santé mentale» d’Emmanuel Macron. L’Elysée a également noté l’absence de messages de condoléances et de soutien du Président turc après l’assassinat de l’enseignant Samuel Paty.

«Les propos du président Erdogan sont inacceptables. L’outrance et la grossièreté ne sont pas une méthode. Nous exigeons d’Erdogan qu’il change le cours de sa politique car elle est dangereuse à tous points de vue. Nous n’entrons pas dans des polémiques inutiles et n’acceptons pas les insultes», a commenté l’Elysée auprès de l’AFP, et en annonçant le rappel pour consultation de l’ambassadeur de France à Ankara.