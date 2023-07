France: L’Elysée suspend toute aide au Niger en réponse au coup d’Etat

La France suspend «toutes ses actions d’aide au développement et d’appui budgétaire» au Niger après le coup d’État militaire contre le président élu Mohamed Bazoum, a annoncé samedi le ministère français des Affaires étrangères.

En 2022, l’aide publique au développement française pour le Niger, l’un des pays les plus pauvres du monde, s’est élevée à 120 millions d’euros. Un montant légèrement supérieur était jusqu’ici programmé pour 2023, mais ne sera donc pas délivré au pays, selon le Quai d’Orsay. Le président français Emmanuel Macron, en déplacement en Papouasie-Nouvelle-Guinée, a condamné vendredi «avec la plus grande fermeté le coup d’Etat militaire» au Niger, «dangereux» pour la région, et a appelé «à la libération» du président Bazoum.