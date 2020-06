il y a 48min

Premier blanc sous les 10 secondes

Lemaitre a été approché par le KKK

En établissant un chrono de 9’98 sur 100 mètres en 2010, le sprinter français ne se doutait pas qu’on allait plus parler de sa couleur de peau que de son chrono.

de Claude-Alain Zufferey

Christophe Lemaitre, ici à Genève en 2018, a établi un chrono de 9’’92 sur 100 m en 2011. On ne lui en parle pratiquement jamais. KEYSTONE

Le sprinter français Christophe Lemaitre est une référence tant sur 100 m que sur 200 m. Le Savoyard a décroché 15 médailles sur la scène internationale, dont quatre titres de champion d’Europe, deux médailles aux championnats du monde (argent et bronze), ainsi que deux médailles olympiques (bronze). Ses meilleurs temps: 9’’92 sur 100 m et 19’’80 sur 200 m. Aux Jeux olympiques de Rio, sa médaille de bronze, il l’a décrochée derrière Usain Bolt et Andre De Grasse.

Et pourtant, aux yeux du grand public, Christophe Lemaitre reste avant tout le premier blanc à être descendu sous les 10 secondes au 100 m. Il avait réalisé cet exploit en 2010 lors des championnats de France à Valence. Depuis on ne lui parle plus que de cette course, et cela à une fâcheuse tendance à l’énerver.

Je m’en foutais complètement de ma couleur de peau» Christophe Lemaitre, sprinter français

Il l’a rappelé dimanche lors d’une interview sur «RMC Sport»: «Je n’ai pas apprécié cette appellation de premier blanc à être passé sous les dix secondes, car la performance sportive était passée au second plan. Pour moi, c’était complètement anecdotique, je m’en foutais complètement de ma couleur de peau.» Dix ans plus tard, les choses n’ont pas vraiment évolué: «Tout le monde est obnubilé par cela. On en a tellement parlé, fait des caisses là-dessus. Aujourd’hui encore, on ne me parle pas de mes courses ni de mon palmarès. Ça a dépassé le cadre du sport.»

La famille Lemaitre n’a jamais répondu