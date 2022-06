Mobilité : Léman Express bien adopté, malgré la pandémie

Selon une enquête, le RER transfrontalier a permis d’augmenter l’usage du train en France voisine, en dépit de la baisse générale du recours aux transports collectifs en raison du Covid.

Des «évolutions très significatives» en termes de mobilité ont été constatées depuis la mise en service du Léman Express et du tram d’Annemasse fin 2019. C’est ce qui ressort d’une enquête comparative menée auprès d’un panel d’habitants du Grand Genève, interrogés en 2019 puis en 2021. Les résultats montrent que la pandémie et l’essor du télétravail ont affecté la quasi-totalité des modes de transport au quotidien, en diminution entre ces deux dates.

Tarifs et infos digitales à améliorer

Les données montrent également une bonne appropriation du Léman Express par les résidents du Grand Genève, relève le cabinet indépendant 6t-bureau de recherche, qui a mené l’enquête: la quasi-totalité de l’échantillon questionné connaît cette offre et la moitié l’a déjà utilisée. Les usagers utilisent le RER transfrontalier avant tout pour le travail et les études. Confort, rapidité, itinéraires, arrêts desservis et infrastructure sont les points qui récoltent les plus hauts degrés de satisfaction, tandis que les tarifs et l’information digitale satisfont moins de la moitié des répondants.