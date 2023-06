Genève: Léman Express: horaires impactés en raison de travaux

Les CFF vont commencer d’importants travaux dans la campagne genevoise. La régie publique va renouveler le chemin de fer entre Genève et La Plaine et installer deux nouveaux aiguillages. La première phase s’étalera jusqu’en 2024, avec la pose d’une nouvelle voie à Satigny. Suivront les tronçons de Satigny-La Plaine en 2025, et Satigny-Vernier dès 2026, indiquent les CFF, dans un communiqué. Au total, 10 kilomètres de chemin de fer vont être rénovés durant les cinq prochaines années, pour un budget de 100 millions de francs.