Afrique : L’embargo sur les armes de l’ONU «toujours inefficace» en Libye

Un rapport remis au Conseil de sécurité de l’ONU confirme que l’embargo sur les armes en Libye est «violé en toute impunité» par certains des États membres.

L’embargo sur les armes décrété en 2011 pour la Libye par l’ONU, «est toujours inefficace», affirme un rapport annuel des experts onusiens chargés de son contrôle et remis récemment au Conseil de sécurité.

«La présence continue de combattants tchadiens, soudanais et syriens et de sociétés militaires privées dans le pays constitue toujours une menace sérieuse pour la sécurité de la Libye et de la région», estiment aussi les experts.