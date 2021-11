Disparition de Peng Shuai : L’«embarrassant» silence du CIO

L’inquiétude grandit suite à la disparition de l’ex-star du tennis chinois. De l’ONU à la Maison-Blanche, les réactions fusent. Mais le mutisme du Comité international olympique est pointé du doigt, à trois mois des JO de Pékin.

«La WTA (organisation gérant le circuit professionnel féminin) a réagi fortement et a montré un vrai leadership. L’ATP (circuit masculin) lui a emboité le pas», s’est toutefois félicité le Français, saluant notamment la position de Steve Simon, patron de la WTA, qui a n’a pas exclu de retirer les compétitions de Chine si Pékin ne fait pas la lumière sur la situation de Peng Shuai. «Personnellement, je n’irai pas en Chine si la situation reste la même, mais nous devons être unis (...) J’espère que ce sera une décision collective car individuellement on ne peut pas faire grand chose», a souligné le Français. «Il faut qu’elle puisse s’exprimer, porter plainte, si elle le veut. Sur les violences faites aux femmes, on ne peut pas rester silencieux et encore moins censurer quand les femmes veulent s’exprimer», a-t-il conclu.