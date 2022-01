Tennis : L’embarrassant voyage de Djokovic qui pourrait tout changer

Avant de s’envoler pour l’Australie, Novak Djokovic a voyagé entre la Serbie et l’Espagne. Or, ce n’est pas ce qu’il a indiqué dans un document remis aux douaniers.

Novak Djokovic, qui reste sous la menace d’une expulsion de l’Australie à moins d’une semaine de l’Open à Melbourne, a voyagé entre la Serbie et l’Espagne fin décembre, contrairement à ce qu’il a déclaré dans un document de voyage.

Cette déclaration erronée pourrait fragiliser la position du No 1 mondial, au moment où le ministre de l’Immigration australien Alex Hawke examine toujours la possibilité d’annuler de nouveau son visa.

Le No 1 mondial a pu s’entraîner ce mardi sur un court de l’Open d’Australie. Mais pourra-t-il rester?

«Une infraction grave»

À la question «avez-vous voyagé, ou allez-vous voyager, dans les quatorze jours précédant votre vol vers l’Australie ?», Djokovic a répondu «Non» dans un formulaire de santé rempli pour entrer dans le pays et rendu public mardi. «Faire une déclaration fausse ou trompeuse constitue une infraction grave», prévient le document.

Problème: différentes publications, dans la presse internationale et sur les réseaux sociaux, témoignent d’un voyage de «Nole» entre la Serbie et l’Espagne fin décembre 2021. À moins de deux semaines donc de son départ pour l’Australie le mardi 4 janvier.

Un test positif qui interroge

Il y a alors participé à plusieurs événements publics et y a encore été aperçu le 25 décembre, raquette en main dans une rue de la ville, en compagnie du handballeur serbe de Benfica Petar Djordjic, selon un post Instagram de Djordjic lui-même, relayé par un tweet d’un journaliste portugais, et selon la presse locale.

«Djokovic dans les rues de Belgrade!», s’enthousiasme le site d’information espreso.co.rs, avec une photo du héros local jouant au tennis dans la rue, en jeans et veste d’hiver. «Même une promenade ne peut se faire sans raquette de tennis!», poursuit le site, dans cette page publiée le 25 décembre en fin d’après-midi.

Nouvel-An à Marbella

Le hic, c’est que le Serbe aux vingt trophées en Grand Chelem – comme Roger Federer et Rafael Nadal – a ensuite passé les derniers instants de l’année 2021 et les premiers de 2022 en Andalousie, dans le sud de l’Espagne.

«Djokovic s’entraîne entre le court de sa villa à Sierra Blanca et, surtout, sur surface rapide sur les courts du club de tennis Puente Romano» à Marbella, écrit le journal régional espagnol Diario Sur le 2 janvier, dans un article illustré d’une série de photos du No 1 mondial à l’entraînement ce jour-ci, devant quelques spectateurs.

«Il est accompagné de son entraîneur Marian Vajda, de son kiné Ulises Badio et du préparateur physique Marco Panichi», précise le quotidien.

Deux vidéos

Dès le 31 décembre, elle postait sur Twitter une autre vidéo lointaine de «Djoko» à l’entraînement, avec le message : «Nous pouvons confirmer que Novak Djokovic est prêt pour l’Open d’Australie si possible.» Djokovic entretenait toujours à l’époque le mystère sur sa participation ou non au premier Grand Chelem de la saison.

Le champion serbe, arrivé à Melbourne dans la nuit de mercredi à jeudi, a vu son visa annulé et a passé les quatre jours suivants dans un centre de rétention pour migrants avant d’obtenir gain de cause en justice lundi. Selon les conclusions du tribunal, il n’a pas eu la possibilité d’opposer ses arguments avant que son visa ne soit invalidé par les autorités australiennes. L’Open d’Australie, où Djokovic espère briguer un 21e titre record en Grand Chelem, débute dans six jours.