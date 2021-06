La Chaux-de-Fonds (NE) - L’emblématique Café des Faucheurs a rouvert ses portes

Entrer au Café des Faucheurs, c’était s’offrir une soirée, un repas dans une ambiance fraternelle. Exit les différences de classes sociales. Les ouvriers et les marginaux y côtoyaient paysans et notables dans une ambiance joyeusement bruyante. Un vrai rendez-vous des amis. Un havre de vie(s).

Entre 1992 et 2003, l’établissement a été considéré comme le moins cher de Suisse. Le menu coûtait alors 8 francs 50 et le canon de rouge… 40 centimes. Les tenanciers, Annelise et Armand Garessus, faisaient tourner leur établissement en tentant de pratiquer les prix les plus bas possibles, sans mettre en péril leur entreprise, le volume de clients permettant de conserver les prix des années 60-70.