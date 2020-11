Cinéma : L’emblématique Capitole à Lausanne vend ses 869 sièges

L’établissement liquide ses sièges avant de commencer son lifting. Chaque siège est au prix de 100 francs et un tarif dégressif est appliqué en cas de vente par lot.

Une salle datant de 1928

Pour rappel, la Ville de Lausanne a racheté le Capitole en 2010, plus grand cinéma de Suisse encore en activité (ouvert en 1928), afin de conserver ce monument historique et patrimonial. Elle en a confié la gestion à la Cinémathèque suisse.

Les travaux de rénovation menés par la Ville et la Fondation Capitole permettront à ce lieu culturel emblématique de retrouver son éclat d’antan et d’accueillir un plus large public pour devenir la nouvelle Maison du cinéma et vitrine de la Cinémathèque suisse.