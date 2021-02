République démocratique du Congo : L’embuscade qui a coûté la vie à l’ambassadeur italien a été filmée

Le quotidien «la Repubblica» s’est procuré des images tournées pendant l’attaque sur une route qui, de source onusienne anonyme, était validée comme ne nécessitant pas d’escorte militaire.

«Les voilà, les voilà, ce sont eux!» crient des villageois, alors qu’on entend des coups de feu retentir, selon une vidéo que s’est procurée «la Repubblica» et la traduction qu’en fait le journal italien. Ces images ont été tournées lors de l’embuscade qui a coûté la vie lundi à Luca Attanasio, 43 ans, ambassadeur d’Italie en République démocratique du Congo. Le diplomate avait pris place dans un convoi de deux véhicules du Programme alimentaire mondial (PAM) qui faisait route entre Goma et Kiwanja, dans la province du Nord-Kivu (Est) . Il était accompagné de son garde du corps et d’agents de cette agence humanitaire.

Selon la présidence congolaise, six assaillants ont forcé le convoi à s’arrêter par des tirs de sommation, à 3 km de sa destination. Un des chauffeurs a été abattu et les autres voyageurs ont été pris en otage. Mais, pourchassés par des rangers et des militaires alertés de cette attaque, les ravisseurs ont tiré à bout portant sur l’ambassadeur italien et sur son garde du corps.