Royaume-Uni : L’émir de Dubaï aurait fait pirater le téléphone de son épouse Haya

La justice britannique a accusé mercredi Mohammed ben Rached al-Maktoum d’avoir fait espionner la princesse Haya, réfugiée en Angleterre avec leurs deux enfants, ainsi que les avocats de son ex.

La princesse Haya Bint Al Hussein, sixième épouse de l’émir, a fui les Émirats arabes unis et s’est réfugiée au Royaume-Uni avec les deux enfants du couple, âgés de 13 et 9 ans.

L’émir de Dubaï Mohammed ben Rached al-Maktoum a autorisé le piratage du téléphone de son épouse la princesse Haya de Jordanie et de ceux de ses avocats britanniques, a jugé mercredi la Haute Cour de Londres, où les deux parents se disputent la garde de leurs enfants.

Il a également autorisé l’introduction de ce logiciel dans les téléphones des avocats, de l’assistant personnel et de deux membres de l’équipe de sécurité de sa femme de 47 ans, contre qui il a mené une «campagne de peur et d’intimidation».

Une fois installé, Pegasus peut suivre la localisation d’une personne, lire ses textos et ses e-mails, écouter les appels, enregistrer l’activité en direct ainsi qu’accéder aux applications, aux photos et faire fonctionner la caméra et le microphone à distance.