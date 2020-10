Sondage : L’émission préférée des Français est…

«Télécâble Sat Hebdo» a commandé un sondage pour connaître le programme le plus aimé de ces trente dernières années.

Le programme de TF1 est suivi par «Les Nuls, l’émission» (ici Valérie Lemercier et Alain Chabat), qui a été diffusé entre 1990 et 1992 sur Canal+.

Après les animateurs et les animatrices (Nagui et Karine Le Marchand arrivant en tête), le magazine français s’est intéressé aux émission favorites de nos voisins et a demandé leur avis aux Français pour savoir quel était leur programme préféré diffusé au cours des trois dernières décennies.