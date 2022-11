Tayc, danse et émotion au menu à l'Arena de Genève

Émotion et danse: deux choses «primordiales» qui sont désormais indissociables du showman de 26 ans qui avait remporté en 2021 «Danse avec les stars», sur TF1. «L’émission m’a appris à faire confiance aux gens qui m’entourent. Pendant trois mois, j’ai dû faire confiance à Fauve (ndlr: sa partenaire de danse dans le concours) et c’est aussi pour ça qu’on a gagné je pense. Artistiquement, «DALS» m’a permis d’ajouter de la technicité à ma scénographie et m’a obligé à être rigoureux dans mes émotions. Fauve n’a pas arrêté de me répéter que quand on dansait il fallait faire paraître une émotion. À force de l’écouter, je me suis rendu compte que c’était quelque chose de nécessaire. C’est ce qui a défini l’écriture de mes shows aujourd’hui», raconte-t-il. Selon lui, avec son spectacle, il parvient à captiver le public du début à la fin. «C’est ça le plus dur. Normalement, il y a toujours une petite baisse d’énergie au milieu et c’est normal. Là, j’ose dire que ce show est tellement parfaitement écrit que l’énergie ne redescend pratiquement jamais. J’aimerais d’ailleurs pouvoir le garder pour les dix prochaines années», se marre celui qui a sorti l’album «Fleur Froide» en 2020, certifié double disque de platine pour plus de 200’000 exemplaires vendus.