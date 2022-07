Recherche : L’Empa développe une pile en papier pour appareils jetables

Une équipe de chercheurs de l’Empa (Laboratoire suisse d’essai des matériaux) a mis au point une pile en papier jetable activée par l’eau. Selon les chercheurs, elle pourrait être utilisée pour alimenter une large gamme d’appareils électroniques jetables à faible puissance et à usage unique — tels que des étiquettes intelligentes pour le suivi d’objets, des capteurs environnementaux et des appareils de diagnostic médical — et minimiser leur impact environnemental. L’étude de démonstration de principe a été publiée dans la revue Scientific Reports.