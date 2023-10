L’Empa veut optimiser le recyclage des batteries lithium

L’installation permet de démonter les batteries usagées en des composants plus petits. Kyburz Switzerland AG

Recycler les vieilles batteries lithium-ion de manière efficace et en ménageant mieux les ressources. Tel est l’objectif que se sont fixés l’Empa et le constructeur de voitures électriques Kyburz Switzerland AG. Les deux entités ont conçu une installation pilote prévue à cet effet. Les ingénieurs peuvent ainsi récupérer les différents composants des anciennes batteries afin de récupérer les matériaux de la manière la plus pure possible.

Avant d’arriver dans une usine de recyclage, les batteries usagées peuvent encore alimenter d’autres machines, bénéficiant ainsi d’une «seconde», voir d’une «troisième vie». Mais lorsque leur capacité d’alimentation arrive à bout, les ingénieurs peuvent récupérer et trier des composants tels que des cathodes, des anodes et des séparateurs. Mais le recyclage ne s’arrête pas là. La cathode, une feuille d’aluminium recouverte de particules de lithium, de fer et de phosphate, est ensuite placée dans l’eau pour que les particules se détachent et soient récupérées sous forme de poudre. «À la fin du processus de recyclage, nous récupérons le boîtier, le séparateur, les feuilles d’aluminium et de cuivre ainsi que les matériaux des électrodes, tous triés», énumère Andrin Büchel, chercheur à l’Empa dans le département «Technologie et santé».

Petite percée dans le recyclage

Cette manière de procéder serait plus respectueuse des ressources et de l’environnement car elle consomme moins d’énergie. Selon le recyclage traditionnel, les piles sont broyées et les matériaux de valeur sont séparés par des procédés thermiques et chimiques. Le procédé est encore à un stade embryonnaire: les nouvelles batteries ne conviennent, pour l’instant, que dans des domaines très spécifiques, dont, entre autres, les véhicules électriques.