Paris : L’empaquetage de l’arc de triomphe prend forme

Du 18 septembre au 3 octobre, le monument des Champs-Elysées sera recouvert de tissu bleu. Il s’agit d’une installation posthume de l’artiste Christo qui avait emballé le Pont-Neuf en 1985.

Dans ce dessin préparatoire, on peut voir l’installation telle qu’elle a été imaginée par Christo, mort en mai 2020. À partir du 18 septembre et jusqu’au 3 octobre 2021, l’arc de triomphe parisien sera emballé dans 25’000 mètres carrés de tissu argent bleuté, et ficelé avec 3000 mètres de corde rouge.

«Ce sera comme un objet vivant», disait l’artiste

«Quand ça sera terminé, vous penserez juste que nous avons déposé un tissu sur le sommet et mis quelques cordes, et que l’ensemble a été attaché comme un cadeau de Noël!» explique Vladimir Javacheff. «Christo et Jeanne-Claude diraient que nous avons de l’amour et de la tendresse pour l’enfance, car elle ne dure pas. Quand on sait qu’une chose n’est là que pour une très courte période, on la traite d’une manière différente», ajoute-t-il.