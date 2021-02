L’intérêt non négligeable de «Tokyo», c’est qu’il est un bel objet. La mise en page est soignée (cartes, illustrations) tout comme la qualité du papier et de l’impression. Il s’inscrit dans une nouvelle collection, appelée «Les petits atlas hédonistes», lancée fin 2019, dont il est le quatrième opus. Ont déjà paru: «Venise», de Lucie Tournebize et Guillaume Dutreix (photographe), «Islande», de Bertrand Jouanne et Gunnar Freyr (photographe), ainsi que «Retraite Yoga», de Caroline Wietzel. L’auteure détaille une approche philosophique de la pratique et présente des établissements où s’y adonner à travers le monde. Ceux-ci font rêver à chaque page. Un bémol toutefois: une iconographie disparate que le graphisme n’a pas pu harmoniser. 2021 verra la parution attendue de «Corse», à la mi-février, et de «Berlin», en mai.