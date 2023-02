Inde : L’empire Adani a perdu plus de 100 milliards

Le magnat indien était jusqu’à récemment l’homme le plus riche d’Asie. Il se classe désormais à la 16e place des plus grandes fortunes mondiales, selon «Forbes».

Recalé au 16e rang des plus grandes fortunes mondiales

Selon l’agence Bloomberg, cette affaire a fait perdre 104 milliards de dollars de la valeur des entreprises cotées du conglomérat, et la fortune personnelle d’Adani a fondu de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Gautam Adani a en conséquence perdu son titre d’homme le plus riche d’Asie et se place à présent au 16e rang du classement des grandes fortunes mondiales établi par «Forbes».

Le groupe a renoncé à son offre publique de suivi

Le cours Adani a grimpé de plus de 1000% ces dernières années

Gautam Adani, 60 ans, a vu son empire se développer à vitesse grand V, le cours d’Adani Enterprises s’étant envolé de plus de 1000% ces cinq dernières années. Le magnat a fait fortune dans les ports et le commerce des matières premières. Il dirige aujourd’hui le troisième plus grand conglomérat de l’Inde avec des intérêts allant de l’exploitation du charbon et des huiles comestibles, aux aéroports et aux médias.