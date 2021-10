E-sport  – L’empire du Milieu en force à «The International 10»

Lors des phases de groupe du tournoi «The International 10» à Bucarest, qui se sont achevées dimanche, les équipes chinoises Invictus Gaming et PSG.LGD ont dominé les débats dans les poules A et B.

Vainqueur du Major de Singapour en avril, Invictus a terminé sa série sur six victoires et deux nuls (14-2 aux point). Dans le groupe B, PSG.LGD a fait encore mieux en signant sept victoires pour un seul nul (15-1). À l’opposé, la structure péruvienne Thunder Predator et la team brésilienne SG Esports ont été les premières formations à se faire éliminer du Mondial de «Dota 2».