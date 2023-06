Décès du «Cavaliere» : «L’empire économique de Silvio Berlusconi survivra sans lui»

«Il a réussi à assurer une transition»

«Caractère en fer forgé»

Selon lui, l’ancien Premier ministre «a mis à profit son statut d’entrepreneur pour accéder au pouvoir» et «a ensuite utilisé son influence politique à des fins personnelles et, surtout, pour soutenir son empire». En première ligne désormais, sa fille Marina, âgée de 56 ans, présidente de Fininvest depuis 2005 et des éditions Mondadori depuis 2003, surnommée la «tsarine» ou le «cerveau financier» du clan Berlusconi, s’étant intéressée aux affaires dès sa jeunesse.

«Marina Berlusconi a pris le relais de son père, acquérant progressivement des espaces de liberté et d’indépendance qui lui ont permis de devenir un point de référence pour le groupe», estime Andrea Colli. «Elle a l’air fragile, mais elle a un caractère en fer forgé», aimait à dire Silvio Berlusconi, de sa fille aînée, que le magazine Forbes a classée parmi les femmes les plus puissantes du monde. Une transition réussie, juge aussi Giuseppe Di Taranto, professeur émérite d’histoire de l’économie à l’université Luiss de Rome.

Banques, villas, yachts ou encore club de foot

«Il n’y a pas de risque d’affaiblissement de l’empire Berlusconi, qui au contraire en sortira renforcé, car ses enfants ont prouvé qu’ils étaient de très bons gestionnaires», assure-t-il à l’AFP. Il fait ainsi référence à Marina et son frère Pier Silvio Berlusconi, 54 ans, qui a pris les commandes de Mediaset en 2015, après avoir commencé sa carrière en 1992 dans la régie publicitaire du groupe, Publitalia ‹80. Nés du premier mariage de Silvio Berlusconi avec Carla Dall’Oglio, Marina et Pier Silvio détiennent chacun 7,65% de Fininvest. Les trois autres enfants, Luigi, Eleonora et Barbara, issus du second mariage avec Veronica Lario, en possèdent ensemble 21,42%.