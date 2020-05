Suisse

L’emploi perd 10’000 places vacantes au premier trimestre

Le début de l’année 2020 a été marqué par des pertes d’emplois en Suisse. La pandémie est passée par là.

Perspectives pessimistes

L’OFS est pessimiste pour les perspectives d’emploi. Au premier trimestre, les entreprises qui prévoyaient de maintenir leur effectif de personnel au trimestre suivant représentaient 67,9% de l’emploi total, contre 72,4% un an plus tôt.

Celles qui prévoyaient un relèvement de leur effectif représentaient 7,8% des emplois (contre 10,8% un an auparavant) et celles qui envisageaient une chute, 7,0% (contre 3,3% un an plus tôt). Les entreprises qui ne se sont pas exprimées représentent 17,4% des 18’000 entreprises interrogées (13,5% au 1er trimestre 2019).