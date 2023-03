Nendaz (VS): L’employée ligotée était en fait la maîtresse du braqueur

Elle avait été retrouvée ligotée et bâillonnée avec du scotch. La caisse de son petit magasin avait été vidée par des cambrioleurs. Une quadragénaire était considérée jusqu’à aujourd’hui comme la principale victime d’un braquage, qui s’est produit à Basse-Nendaz, début avril 2022. Des messages de soutien avaient même été postés en masse sur les réseaux sociaux. Or, révèle «Le Nouvelliste», elle était en fait complice de son voleur, avec qui elle croyait entretenir une relation amoureuse.

C’est que son amant était un escroc en amour également. Quatre ans plus jeune que sa complice, il l’avait repérée sur une application de rencontres. Très vite, il lui a déclaré sa flamme. Et, une fois le poisson ferré, il lui a fait croire que sa vie était en danger, s’il ne remettait pas de toute urgence une importante somme d’argent à des malfrats. C’est ainsi qu’il en est venu à proposer à la gérante de se laisser cambrioler. Ce qu’elle a accepté, par amour. Mais voilà, le bel étalon français, en possession d’un butin d’environ 10’000 francs, n’a plus jamais donné de nouvelles. Contactée par le quotidien valaisan, l’avocate de la quadragénaire explique que sa cliente se sent trahie et qu’elle regrette le mal qu’elle a pu faire.