Les spécialistes du site WABetaInfo ont repéré une nouveauté concernant la version web et de bureau de WhatsApp. En analysant le code de l’app de messagerie instantanée, ils ont remarqué que le service propriété de Facebook planchait sur une nouvelle méthode d’authentification qui a recours à la biométrie plutôt qu’à l’appareil photo du smartphone. Jusqu’à présent, pour activer une session WhatsApp Web, l’utilisateur doit dégainer son téléphone portable sur lequel est installée l’app WhatsApp et scanner le QR code qui s’affiche à l’écran. À l’avenir, il pourrait utiliser l’app pour s’authentifier via la reconnaissance de son empreinte digitale.

WABetaInfo explique que cette nouveauté, qui ajoute une couche de sécurité supplémentaire et est plus rapide, est encore en développement. Elle devrait être disponible dans une future mise à jour dont la date de déploiement est encore inconnue. Pour le moment, on ne sait pas non plus s’il s’agit d’un système d’authentification alternatif ou s’il est destiné à remplacer la méthode d’activation de session par QR code.