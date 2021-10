Lena Dunham a pris du poids, mais se sent bien

Les internautes ont critiqué la prise de poids de Lena Dunham. Elle leur a répondu que la minceur ne dictait pas le bonheur. Instagram lenadunham

la santé et le bonheur avant tout : Lena Dunham a pris du poids et se sent bien ainsi

Jugée trop grosse par des internautes, Lena Dunham leur a répondu qu’elle était moins heureuse à l’époque où elle était plus mince.