Los Angeles : Lena Dunham a retrouvé l’amour

L’héroïne de la série «Girls» sort depuis peu avec un chanteur britannique. Elle ne cache pas sa joie.

Lena Dunham est sur un petit nuage depuis qu’elle a un nouvel homme dans sa vie. Selon Page Six, il s’agit du chanteur britannique d’origine péruvienne Luis Felber, 32 ans, plus connu sous son nom d’artiste d’Attawalpa. Il faut dire que l’actrice américaine de 35 ans avait révélé un sacré indice sur sa relation naissante. Sur Instagram, le 24 mai 2021, elle avait invité ses fans à découvrir une œuvre de son chéri. «Nouvelle chanson et nouveau clip de mon cœur @attawalpa. Si vous aimez les superhéroïnes déchirées, regardez le clip de «Yellow Fingers» et sauvegardez la chanson. Elle est très spéciale – et joli slip vert, mon amour, je ne savais pas que tu avais cette danse en toi», avait-elle écrit en légende d’un extrait de la vidéo.