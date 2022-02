Téléréalité : Léna Guillou en a assez de faire semblant

La starlette de 29 ans regrette que l’on demande aux candidats de téléréalité de «surjouer» devant les caméras.

La Française Léna Guillou serait-elle sur le point d’arrêter la téléréalité? La question semble titiller l’ex-candidate des «Marseillais» et des «Princes et princesses de l’amour». Sur Instagram, en répondant aux questions des fans, elle a en tout cas laissé entendre qu’elle était lasse de participer à ce genre de programmes. «À part nous voir manger et s’engueuler, il n’y a pas grand-chose. Il serait temps d’innover un peu», a-t-elle regretté concernant la pauvreté des émissions.