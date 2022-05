New York : Léna Situations invitée au Met Gala

La jeune femme est la première influenceuse française à avoir monté les marches du prestigieux événement.

Installée aux États-Unis pour une durée de trois mois, Léna Situations, qui a connu un grand succès en librairie, a vécu une expérience incroyable: celle d’être invitée au célèbre Met Gala, organisé chaque année par Anna Wintour. Lundi 2 mai 2022, la jeune femme de 24 ans a été la première influenceuse française de l’histoire à monter les marches du Metropolitan Museum of Art de New York. Léna Mahfouf, de son vrai nom, s’est ainsi retrouvée aux côtés de stars internationales telles que Blake Lively, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Fedez, Emily Ratajkowski, Bella et Gigi Hadid, Gwen Stefani, Bradley Cooper ou encore Cardi B.